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Wildberries запустил продажи на Украине 

ТАСС и ещё 2 57 минут назад
Wildberries запустил продажи на Украине
Фото: РИА Новости
Российский интернет-ретейлер Wildberries запустил продажи на Украине, страна стала восьмой в списке присутствия интернет-площадки. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"Wildberries запустил продажи на территории Украины. Заказать товары с бесплатной доставкой покупатели могут в интернет-магазине wildberries.ua, а также через мобильное приложения на iOS. В ближайшее время также будет запущено приложение на Android", — говорится в сообщении.

Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров, в том числе в 8 тыс. партнерских точках выдачи.
Wildberries предлагает покупателям на территории Украины 3 млн наименований товаров: женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, канцтовары, зоотовары, а также товары для дома и дачи. В дальнейшем онлайн-ретейлер планирует расширять ассортимент.
Таким образом, на сегодняшний день Wildberries работает в 8 странах: России, Украине, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.

"В январе 2020 года мы запустили продажи в Польше, а в мае — в Словакии. Открытие интернет-магазина на территории Украины стало следующим шагом в реализации нашей международной стратегии", — отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Оборот Wildberries в первом полугодии 2020 года увеличился на 110% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 178,7 млрд рублей.
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Комментарии
Компании , Вячеслав Иващенко
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