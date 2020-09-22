Airbus представил три концепта самолетов будущего

Концерн Airbus 21 сентября — в День нулевой эмиссии — представил концепты трех пассажирских самолетов, использующих жидкий водород вместо керосина. Все три самолета пока имеют общее кодовое название ZEROe (от англ. zero emissions — «нулевые выбросы»), сообщает сайт газеты «Ведомости».

Один из лайнеров — узкофюзеляжный самолет для трансконтинентальных перелетов, похожий на Airbus 321neo, с турбовентиляторными двигателями, вместимостью 200 пассажиров и дальностью полета около 3800 километров. Баки для водородного топлива будут расположены в герметизированном отсеке в хвостовой части самолета.

Второй концепт рассчитан на региональные перевозки и представляет собой узкофюзеляжный самолет с турбовинтовыми двигателями вместимостью 100 пассажиров и дальностью полета около 1900 километров.

Самая любопытная новинка — широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями, построенный по принципу «летающее крыло», который пока не имеет реализации в секторе коммерческих перевозок. Весь фюзеляж представляет собой крыло, внутри которого размещаются пассажирский салон вместимостью 200 человек и топливные баки. Дальность полета составит около 3800 километров.

Проект ZEROe предполагает разработку водородного самолета к 2035 году, сообщает сайт nplus1.ru.

В Airbus отметили, что для широкого распространения водородной авиации необходимо не только разработать новые самолеты, но также модифицировать инфраструктуру аэропортов, чтобы они могли обеспечить заправку летательных аппаратов и безопасно их обслуживать. Другие подробности о проекте пока не раскрываются.

Первый в мире самолет с электродвигателем и системой водородных топливных элементов HY4 был создан специалистами Германского центра авиации и космонавтики на базе электрического самолета Pipistrel Taurus Electro G4 и испытан в 2016 году.