Запад создает коалицию против «Северного потока-2» 

"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток 2" создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, я знаю, глубоко волнует многих немцев. Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток 2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению, из-за того, что произошло с (российским блогером Алексеем) Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, в связи с зависимостью от российского газа", — заявил Помпео в интервью изданию Bild.