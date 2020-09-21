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Запад создает коалицию против «Северного потока-2» 

Прайм и ещё 21 53 минуты назад
Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока-2", и надеются, что газопровод не будет достроен, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток 2" создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, я знаю, глубоко волнует многих немцев. Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток 2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению, из-за того, что произошло с (российским блогером Алексеем) Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, в связи с зависимостью от российского газа", — заявил Помпео в интервью изданию Bild.

Европарламент требует заблокировать «Северный поток — 2»
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.
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Компании , Видео , Экономика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Газпром , ЕС , Европарламент , Shell
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