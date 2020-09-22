Греф рассказал о потерях Сбербанка в пандемию

"Мы, конечно же, финансово потеряли. В первую очередь потому, что пострадали наши клиенты, это не может не сказаться на нас. Мы свои планы, конечно, корректировали, в том числе и по финансовому результату. Если посмотреть на ситуацию на рынке в целом и на международную ситуацию, то все-таки мы проходим коронавирус с наименьшими потерями", — сказал Греф.