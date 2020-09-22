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Греф: Сбербанк проходит пандемию с наименьшими потерями 

ТАСС и ещё 4 28 минут назад
Греф рассказал о потерях Сбербанка в пандемию
Фото: ТАСС
Сбербанк проходит кризис, связанный с пандемией коронавируса, с наименьшими потерями, если сравнивать с ситуацией на рынке в целом, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы, конечно же, финансово потеряли. В первую очередь потому, что пострадали наши клиенты, это не может не сказаться на нас. Мы свои планы, конечно, корректировали, в том числе и по финансовому результату. Если посмотреть на ситуацию на рынке в целом и на международную ситуацию, то все-таки мы проходим коронавирус с наименьшими потерями", — сказал Греф.

По его словам, часть потерь была компенсирована комиссионными доходами и доходами от экосистемы.
Сбербанк на фоне пандемии сократил свои расходы на 100 млрд рублей до конца года, добавил Греф.
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Компании , Личный счет , Экономика , Герман Греф , Сбербанк России
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