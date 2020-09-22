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Компании стали реже задерживать платежи 

Российская Газета 3 часа назад
Российские компании стали реже задерживать платежи
Фото: ТАСС
Российские компании стали аккуратнее рассчитываться с поставщиками, свидетельствуют оперативные данные системы "СПАРК-Интерфакс". И это еще один признак нормализации ситуации в российской экономике.
При этом аналитики отмечают, что в "нерабочем" апреле неплатежи выросли до рекордного с кризисного 2015 года уровня. В мае на фоне смягчения карантинных ограничений расчеты с поставщиками начали восстанавливаться. Положительная тенденция продолжилась в июне-августе, когда платежная дисциплина стала приближаться к докризисному уровню.
Так, в мае доля счетов, оплаченных в срок, выросла на 6,3% — до 60,8%; доля счетов, оплаченных с просрочкой до 60 дней выросла на 7,4% — до 26,6%, а просроченных свыше 60 дней сократилась на 13,6% — до 12,5%.
В июне положительная динамика сохранилась. Доля счетов, оплаченных в срок, увеличилась на 3,6 процентных пункта — до 64,5%. Доля просроченных счетов, наоборот, сокращалась: просроченных на срок до 60 дней сократилась на 1,2 процентных пункта — до 25,4%; на срок свыше 60 дней сократилась на 2,4 процентных пункта — до 10,1%.
В июле показатели стабилизировались на уровне июня.
Первые, пока еще неполные, данные за август говорят о сохранении платежной дисциплины. Как отмечает руководитель программы "СПАРК — Мониторинг платежей" Алексей Морсин, некоторые отрасли, например, сфера дополнительного образования, розничная торговля, издательская деятельность по платежной дисциплине уже приблизились к докризисным уровням.

"Со второй половины лета мы наблюдаем некоторое оживление на рынках. Но до текущего момента на докризисный уровень платежная дисциплина должников, к сожалению, так и не вернулась. В то же время, что касается новых фактов неплатежей, то с конца июля мы видим сокращение количества заявляемых нашими клиентами страховых случаев. На наш взгляд, это связано с предоставлением новых и сохранением старых отсрочек покупателям, периодом отпусков, а также с принятыми ранее превентивными мерами в отношении откровенно слабых игроков рынка", — пояснил "Интерфаксу" директор департамента урегулирования убытков и взыскания задолженности Coface Россия Дмитрий Котов.

По данным проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) мониторинга "Состояние российской экономики и деятельность компаний", на снижение спроса — как на ограничивающий деятельность фактор — указывали в мае 52,3% компаний, в июне — 46,3%, тогда как в январе этот показатель равнялся 23,8%. На недостаток оборотных средств жаловались 32,4% респондентов в июле, 35,6% в мае и 25,6% в январе.
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Комментарии
Компании , Дмитрий Котов , Алексей Морсин , Интерфакс
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