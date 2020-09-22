ЦБ подал гигантский иск к экс-руководителям Бинбанка

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Исковое заявление было подано 21 сентября, других подробностей в картотеке не указано.

На прошлой неделе банк непрофильных активов "Траст" подал два иска к контролировавшим Рост банк лицам на сумму 329,2 млрд рублей. Бинбанк выступил санатором Рост банка в 2014 году. В одном из исков "Траста" в качестве ответчиков также фигурируют Микаил Шишханов, Александр Лукин, Кирилл Любенцов и Алексей Фарафонтов. Тогда в "Трасте" уточнили, что обращение в суд связано с рядом сделок, причинивших ущерб Рост банку.

Банк России в 2014 году решил санировать Рост банк. Санатором был назначен Бинбанк, но через год единоличным санатором стал Микаил Шишханов, выкупивший акции Рост банка у подконтрольного Бинбанка. Осенью 2017 года Рост банк и Бинбанк перешли в Фонд консолидации банковского сектора. Финансирование оздоровления банков со стороны регулятора составило 779 млрд рублей.

Бинбанк был присоединен к банку "Открытие" 1 января 2019 года.