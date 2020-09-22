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ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей 

ТАСС и ещё 5 58 минут назад
ЦБ подал гигантский иск к экс-руководителям Бинбанка
Фото: ТАСС
Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим руководителям Бинбанка Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Алексею Фарафонтову и Кириллу Любенцову на общую сумму 283,8 млрд рублей. Соответствующая запись имеется в картотеке арбитражных дел.
В качестве третьего лица выступает банк "Открытие".
Исковое заявление было подано 21 сентября, других подробностей в картотеке не указано.
На прошлой неделе банк непрофильных активов "Траст" подал два иска к контролировавшим Рост банк лицам на сумму 329,2 млрд рублей. Бинбанк выступил санатором Рост банка в 2014 году. В одном из исков "Траста" в качестве ответчиков также фигурируют Микаил Шишханов, Александр Лукин, Кирилл Любенцов и Алексей Фарафонтов. Тогда в "Трасте" уточнили, что обращение в суд связано с рядом сделок, причинивших ущерб Рост банку.
Банк России в 2014 году решил санировать Рост банк. Санатором был назначен Бинбанк, но через год единоличным санатором стал Микаил Шишханов, выкупивший акции Рост банка у подконтрольного Бинбанка. Осенью 2017 года Рост банк и Бинбанк перешли в Фонд консолидации банковского сектора. Финансирование оздоровления банков со стороны регулятора составило 779 млрд рублей.
Бинбанк был присоединен к банку "Открытие" 1 января 2019 года.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Алексей Фарафонтов , Кирилл Любенцов , Микаил Шишханов , Александр Лукин , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Бинбанк , Национальный банк "Траст" , Центральный банк России
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