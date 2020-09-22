«Магнит» запустил онлайн-аптеку 

"Магнит"… начал тестировать интернет-магазин по заказу товаров более чем из 100 аптек Москвы и Московской области. Пользователям доступны два вида сервиса в формате click&collect: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из удобной "Магнит Аптеки", а также заказ со склада из расширенного ассортимента и доставка до выбранной аптеки на следующий день", — сообщает ритейлер.