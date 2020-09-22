Китай передумал продавать TikTok американцам 

Китай может передумать и отказаться продавать американское подразделение TikTok компаниями Oracle Walmart . Как сообщает Reuters, ссылаясь на китайскую The Global Times, Пекин расценил, что условия сделки угрожают национальной безопасности. В то же время официального заявления правительства на этот счет пока не было.

The Global Times считается связанной с правящей коммунистической партией. Главный редактор издания, Ху Сицзинь, написал, что условия сделки несправедливы и добавил, что соглашение не будет одобрено Пекином. На его твит обратило внимание Incrussia.

Согласно условиям сделки, американское подразделение TikTok купят Oracle и Walmart, при этом китайская ByteDance, которой принадлежит соцсеть, оставит себе 80 процентов акций.