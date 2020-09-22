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Греф сообщил о проблемах белорусской «дочки» Сбербанка с ликвидностью в нацвалюте республики 

BFM.RU и ещё 2 1 час назад
Греф сообщил о проблемах белорусской «дочки» Сбербанка
Фото: ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что БПС-Сбербанк испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях.

«У нас есть проблемы с ликвидностью в национальной валюте в белорусском рубле, как у всего рынка, потому что фактически Национальный банк [Белоруссии] сегодня прекратил предоставлять ликвидность, и кредитование в национальной валюте остановлено. С ликвидностью в рублях, в остальных валютах у нас проблем нет, но с белорусскими рублями есть проблемы у всех участников рынка. И пока Национальный банк страны не стабилизирует ситуацию, не начнет предоставлять необходимый объем ликвидности, я думаю, что все участники рынка будут испытывать там проблемы с ликвидностью».

Ранее Reuters сообщал, что Сбербанк, ВЭБ и ВТБ, каждый из которых имеет белорусскую «дочку», получили предписание от российского правительства обеспечить стабильный поток рублевых кредитов в республику.
В попытке остановить обвал рынка местной валюты Нацбанк Белоруссии приостановил операции по поддержанию ликвидности. Ограничив возможность покупать валюту на заемные деньги, Нацбанк республики остановил взлет курсов доллара и евро, но побочным эффектом стала острая нехватка ликвидности в банках. Ситуацию усугубил отток вкладов. На фоне политического кризиса клиенты белорусских банков сняли со счетов и депозитов валюты и белорусских рублей на сумму примерно в 1 млрд долларов.
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Компании , Герман Греф , Банк ВТБ , ВЭБ , Сбербанк России , Правительство РФ , Reuters
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