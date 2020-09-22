Греф сообщил о проблемах белорусской «дочки» Сбербанка

«У нас есть проблемы с ликвидностью в национальной валюте в белорусском рубле, как у всего рынка, потому что фактически Национальный банк [Белоруссии] сегодня прекратил предоставлять ликвидность, и кредитование в национальной валюте остановлено. С ликвидностью в рублях, в остальных валютах у нас проблем нет, но с белорусскими рублями есть проблемы у всех участников рынка. И пока Национальный банк страны не стабилизирует ситуацию, не начнет предоставлять необходимый объем ликвидности, я думаю, что все участники рынка будут испытывать там проблемы с ликвидностью».