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Mail.ru Group купила права на матчи Ла Лиги 

Rambler News Service 48 минут назад
Mail.ru Group купила права на матчи Ла Лиги
Фото: РИА Новости
Mail.ru Group купила у российского маркетингового агентства «Телеспорт» права на показ в интернете трансляций матчей испанской Ла Лиги, сообщила пресс-служба интернет-компании. Матчи будут доступны пользователям бесплатно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

«Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу. 22 сентября 2020 г. Поклонники испанского и итальянского футбола смогут бесплатно посмотреть все матчи Ла Лиги и Серии А онлайн. О приобретении прав на онлайн-трансляцию турниров в полном объеме Mail.ru Group договорилась с компанией ''Телеспорт"», — отмечается в сообщении.

Игры будут транслироваться в «Одноклассниках», во «ВКонтакте», на «Смотри Mail.ru» и «Спорте Mail.ru», отмечают в компании. Речь идёт о показе примерно 1500 часов трансляций — это 760 матчей итальянского и испанского чемпионатов.
«Игры можно будет посмотреть и в прямом эфире, и в записи, а в онлайн-чате — поделиться эмоциями от просмотра с другими зрителями. Болельщики смогут перематывать видео в прямом эфире в пределах последних 120 минут», — добавляют в Mail.ru Group. Отдельные игры будут доступны в режиме «интершум» — без комментаторов.
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Комментарии
Компании , Mail.ru Group
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