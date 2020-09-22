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В России собрались добывать нефть без людей 

Lenta.ru 1 час назад
В России начнут добывать нефть по-новому
Фото: ТАСС
Компания «Газпром нефть» собралась к 2025 году запустить первый проект по добыче нефти в безлюдном режиме, то есть без обслуживающего персонала. Об этом в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме рассказал представитель компании, сообщает РИА Новости.
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По его словам, речь идет о месторождении на суше, а внедрение технологии начнется в 2023 году. Система подразумевает переквалификацию сотрудников. Пересмотр нынешних подходов приведет к тому, что людей задействуют «на более сложных интеллектуальных процессах» в центре управления добычи.
В компании ожидают, что технология позволит снизить капитальные затраты на проект и операционные затраты, поскольку работа на удаленных объектах ускорится. Кроме того, вырастет безопасность производства.
По предварительным оценкам, сокращение трудозатрат составит 76 процентов, причем 50 процентов будет достигнуто за счет цифровизации, значительный процент придется на использование новых материалов.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) продала первые партии российской нефти Urals через онлайн-аукцион. В перспективе, если в таких торгах будут принимать участие крупнейшие российские нефтяные компании, площадка сможет полноценно запустить торговлю фьючерсом Urals и уйти от привязки к эталонному сорту Brent.
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Комментарии 1
Компании , Рынки , Экономика , Газпромнефть , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , РИА Новости
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