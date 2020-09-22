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Греф призвал сокращать количество налогов в России 

RT на русском 2 часа назад
Греф призвал сокращать количество налогов в России
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России нужно сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки. По его словам, он «небольшой сторонник» любого повышения налогообложения.

«Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство — это повышать налоги», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

Он считает, что лучше идти путём сокращения расходов бюджета и увеличения объёма заимствований.
По мнению главы кредитного учреждения, стоит в целом упрощать налоговое администрирование.
Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин высказал предположение, что приватизация позволила бы избежать повышения некоторых налогов.
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Компании , Алексей Кудрин , Герман Греф , Сбербанк России , Счетная палата
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