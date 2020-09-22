Греф призвал сокращать количество налогов в России 

«Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство — это повышать налоги», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия-24».