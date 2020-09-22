Тинькофф Банк сообщил о переговорах о продаже «Яндексу»

Компания «Яндекс» договорилась о покупке TCS Group (Тинькофф банк) за 5,5 млрд долларов, передает «Интерфакс», и может оплатить сделку деньгами и своими акциями. О том, что договоренность есть, также пишет «Коммерсантъ».

«Яндекс» подтвердил, что обсуждает покупку до 100% акций TCS Group.

При этом в релизе TCS Group Holding PLC говорится, что компания «отмечает спекуляции СМИ и подтверждает, что ведет переговоры с Yandex NV относительно возможного предложения „Яндексом“ всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала Тинькофф.

»Стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке, которая будет состоять из денежных средств и доли вознаграждения на сумму приблизительно 5,48 млрд долларов ли 27,64 доллара за акцию Тинькофф», — отмечают авторы релиза.