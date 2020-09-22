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Тинькофф Банк сообщил о переговорах о своей продаже «Яндексу», сумма сделки — $5,5 млрд 

BFM.RU и ещё 15 1 час назад
Тинькофф Банк сообщил о переговорах о продаже «Яндексу»
Фото: depositphotos.com
Компания «Яндекс» договорилась о покупке TCS Group (Тинькофф банк) за 5,5 млрд долларов, передает «Интерфакс», и может оплатить сделку деньгами и своими акциями. О том, что договоренность есть, также пишет «Коммерсантъ».
«Яндекс» подтвердил, что обсуждает покупку до 100% акций TCS Group.
При этом в релизе TCS Group Holding PLC говорится, что компания «отмечает спекуляции СМИ и подтверждает, что ведет переговоры с Yandex NV относительно возможного предложения „Яндексом“ всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала Тинькофф.

»Стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке, которая будет состоять из денежных средств и доли вознаграждения на сумму приблизительно 5,48 млрд долларов ли 27,64 доллара за акцию Тинькофф», — отмечают авторы релиза.

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли почти на 3% на этих новостях.
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Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Тинькофф банк , Яндекс , Московская биржа , Интерфакс
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