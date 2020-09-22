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Объявлен срок начала обязательной маркировки ювелирной продукции

Lenta.ruиещё 5
1 час назад
Обязательная маркировка ювелирной продукции начнется с 1 января 2021 года. Об этом заявили в Минфине, передает ТАСС.
Объявлен срок начала маркировки ювелирной продукции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 1 декабря 2020 года система начнет работать в тестовом режиме и будет добровольной, а полноценно заработает спустя месяц. При этом уточняется, что оборот ювелирных изделий без маркировки будет возможен до 1 июля 2021 года.
В России к 2024 году собираются создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время обязательная маркировка установлена для меховых и табачных изделий, а также лекарств. По замыслу авторов инициативы, введение маркировки на технические товары защитит потребителей от некачественных товаров, а также поможет повысить налоговые и таможенные сборы.
Компании,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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