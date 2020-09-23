Италия избавится от доли в старейшем банке мира

Правительство Италии планирует продать контрольный пакет акций в проблемном банке Banca Monte dei Paschi di Siena, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот банк является старейшим действующим кредитным учреждением мира.

68% акций банка находится на контроле у властей Италии с 2017 года.

Как сообщили источники, министерство финансов Италии рассматривает возможность продать свою долю UniCredit.

Стороны уже обсуждали возможность продажи пакета акций, но на настоящий момент продажа банка UniCredit — только один сценариев развития ситуации.

Как отмечает в свою очередь Reuters, итальянское правительство хочет закрыть сделку по продаже этого актива до конца текущего 2020 года.

Для того, чтобы сделать Banca Monte dei Paschi привлекательнее для покупателя, финансовое ведомство страны хочет передать 8,1 миллиарда евро проблемных долгов кредитной организации в руки компании по управлению активами AMCO. В этом случае проблемная задолженность старейшего в мире банка снизится в четыре раза: с 12% до 4%.

Покупка итальянским правительством банка спасло это старейшее кредитное учреждение мира в 2017 году. Тогда 68% акций было продано за 5,4 миллиарда евро. Banca Monte dei Paschi столкнулся с дырой в капитале в объеме более 8 миллиардов евро. Это произошло на фоне низких процентных ставок в Европе, а также из-за низкой рентабельности активов, слабых темпов экономического роста в стране и ошибок руководства организации.

Банк Monte dei Paschi основан в 1472 году в городе-государстве Сиена и занимался выдачей дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения полиса.