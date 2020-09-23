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Страховщики отказались работать с судами для «Северного потока — 2» 

News.ru 47 минут назад
Страховщики отказались работать с судами для «СП — 2»
Фото: Margit Wild/imago-images.de/Global Look Press
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые будут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Группа страхует 90% кораблей в мире.
Причиной называются действующие и возможные санкции в отношении проекта. Решение, которое ещё больше осложнит поиск судов, способных достроить газопровод, принято всеми клубами, входящими в Международную группу. Причём в выпущенном ею циркуляре упоминается и другой газопровод — «Турецкий поток».
В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и PEESA («О защите энергетической безопасности Европы»), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream, — отмечается в документе.
По дну Балтийского моря осталось проложить всего около 6% труб газопровода «Северный поток — 2». Работы предстоит вести в исключительной экономической зоне Дании. Их остановили в декабре 2019 года после принятия в конгрессе США закона PEESA.
Ранее NEWS.ru сообщал, что план Соединённых Штатов по созданию так называемой коалиции против «Северного потока — 2» показывает: европейские союзники Вашингтона не занимают единой позиции по отношению к газопроводу. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Он предположил, что давление США на несогласных, вероятнее всего, будет возрастать.
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Комментарии 9
Компании , Бундестаг
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