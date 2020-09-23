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Глава Huawei объявил о борьбе за выживание компании 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 32 минуты назад
Huawei начала борьбу за выживание
Фото: Reuters
Китайский телекоммуникационный гигант Huawei испытывает серьезное давление со стороны США, в настоящее время целью компании является выживание, заявил председатель правления, исполнительный директор компании Го Пин на открытии конференции Huawei Connect 2020 в Шанхае.
«Как вы все знаете, Huawei в эти дни находится в сложной ситуации. Непрекращающаяся агрессия со стороны правительства США привела к значительному давлению на нас. В настоящее время целью является выживание», — приводит слова топ-менеджера китайской компании ТАСС.
В своем выступлении Го Пин вспомнил слова писателя Александра Дюма о том, что «вся человеческая мудрость сводится к двум словам — ожидание и надежда».
Как отметил председатель правления компании, сектор информационно-телекоммуникационных технологий имеет огромный потенциал для роста, учитывая тот факт, что предприятия и правительства активно вовлечены в процесс цифровизации. «Мы с нетерпением ожидаем открытия этой новой главы с нашими партнерами», — сказал Го Пин.
Напомним, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google.
Глава Госдепа Майкл Помпео заявлял, что США уговорили «многие страны отказаться от угрозы со стороны китайской Huawei».
В качестве ответа Huawei Technologies перевела инвестиции из США в Россию, расширила команду российских ученых и повысила им зарплаты.
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Комментарии
Компании , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Александр Дюма , Госдеп США , Intel , Qualcomm , Google , ИТАР-ТАСС
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