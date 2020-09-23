Тиньков поделился планами после сделки с «Яндексом»

Основатель TCS Group (головная структура Тинькофф банка) Олег Тиньков рассказал о намерении остаться с компанией после ее продажи «Яндексу» . Об этом он сообщил в беседе с Reuters.

При этом бизнесмен заявил, что он достиг на финансовом рынке всего, чего хотел, и поэтому намерен заняться чем-то другим. В частности, речь идет о создании благотворительного фонда, отмечает РБК. Как ранее рассказал сам Тиньков, организация будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии.

Олег Тиньков объявил об уходе с поста главы Тинькофф банка в начале апреля. В прошлом году у него была диагностирована лейкемия, о чем бизнесмен сообщил спустя несколько месяцев. Для лечения предприниматель отправился в Германию, где перенес коронавирусную инфекцию.

Ранее TCS Group заявила о переговорах о своей продаже «Яндексу», в котором также подтвердили эту информацию. Сумма сделки может составить 5,48 миллиарда долларов или 27,64 доллара за акцию.