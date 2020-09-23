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«Не продажа, а слияние»: Тиньков прокомментировал сделку с «Яндексом» 

Rambler News Service и ещё 13 16 минут назад
«Не продажа, а слияние»: Тиньков о сделке с «Яндексом»
Фото: ТАСС
Предприниматель Олег Тиньков, основатель TCS Group заявил, что обсуждаемая сделка с «Яндексом» будет не продажей, а скорее слиянием. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Теперь про "продал" банк.. я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю #Яндекс, мы 2 лучшие ИТ компании страны и там может быть куча синергий!», — написал Тиньков.

Он также отметил, что остаётся в банке и будет им заниматься, а для клиентов банка «ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше».
Ранее TCS Group объявила о достижении принципиального соглашения по покупке компании «Яндексом» примерно за $5,48 млрд «Яндекс» приобретет TCS Group с премией в 8% к цене глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на закрытии торгов 21 сентября.
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Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Яндекс
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