«Не продажа, а слияние»: Тиньков о сделке с «Яндексом»

Предприниматель Олег Тиньков , основатель TCS Group заявил, что обсуждаемая сделка с «Яндексом» будет не продажей, а скорее слиянием. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Теперь про "продал" банк.. я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю #Яндекс, мы 2 лучшие ИТ компании страны и там может быть куча синергий!», — написал Тиньков.

Он также отметил, что остаётся в банке и будет им заниматься, а для клиентов банка «ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше».

Ранее TCS Group объявила о достижении принципиального соглашения по покупке компании «Яндексом» примерно за $5,48 млрд «Яндекс» приобретет TCS Group с премией в 8% к цене глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на закрытии торгов 21 сентября.