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Сеть продуктовых магазинов скандального бизнесмена Стерлигова закрылась 

Вечерняя Москва 1 час назад
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Фото: РИА Новости
Сеть продуктовых магазинов предпринимателя Германа Стерлигова закрылась окончательно, пишет Telegram-канал Mash в среду, 23 сентября.
По предварительным данным, бизнес Стерлигова начал терпеть огромные убытки из-за пандемии коронавируса. У компании попросту пропали заказы, зато появился трехмиллионный долг перед налоговой службой, которая в итоге и закрыла предприятие Стерлигова как недействующее.
Напомним, что Герман Стерлигов отличился необычайно высокими ценами на распространенные продукты. Например, в своих магазинах он предлагал покупателям хлеб за тысячу рублей и масло за полторы. При этом в силу своих убеждений, в том числе неоднозначных, Стерлигов запрещал людям нетрадиционной сексуальной ориентации покупать его товары.
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Компании , Герман Стерлигов , Федеральная налоговая служба
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