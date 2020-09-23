Сеть магазинов Стерлигова закрылась

Сеть продуктовых магазинов предпринимателя Германа Стерлигова закрылась окончательно, пишет Telegram-канал Mash в среду, 23 сентября.

По предварительным данным, бизнес Стерлигова начал терпеть огромные убытки из-за пандемии коронавируса. У компании попросту пропали заказы, зато появился трехмиллионный долг перед налоговой службой , которая в итоге и закрыла предприятие Стерлигова как недействующее.

Напомним, что Герман Стерлигов отличился необычайно высокими ценами на распространенные продукты. Например, в своих магазинах он предлагал покупателям хлеб за тысячу рублей и масло за полторы. При этом в силу своих убеждений, в том числе неоднозначных, Стерлигов запрещал людям нетрадиционной сексуальной ориентации покупать его товары.