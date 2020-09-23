Счета белорусской PandaDoc разблокируют

Гашинский сообщил следующее: «После публичного заявления Микиты о прекращении программы по поддержанию уволившихся силовиков компания выступила с просьбой разрешить провести операции — хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам, а также оплатить аренду и так далее. Следственный комитет
пошел навстречу — дал разрешение провести такие выплаты. После этого компания обратилась с ходатайством перед Следственным комитетом о том, что она готова положить на депозит СК денежные средства, эквивалентные сумме причиненного ущерба, в качестве обеспечения погашения возможного ущерба по приговору суда».