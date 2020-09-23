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Счета белорусской IT-компании PandaDoc разблокируют

BFM.RU
57 минут назад
Счета белорусской IT-компании PandaDoc разблокируют, передает Tut.by. Также комментарий изданию дал адвокат компании Антон Гашинский.
Счета белорусской PandaDoc разблокируют
Фото: mikitamikado/Facebookmikitamikado/Facebook
Как рассказал сооснователь PandaDoc Микита Микадо, с них уже сняли аресты. Ранее их наложили в связи с делом против четырех сотрудников фирмы, задержанных в начале сентября.
«Разблокировка счетов компании — это, конечно, хорошая новость. Теперь мы можем выплатить зарплаты всем тем сотрудникам, которые все еще остаются в РБ [Республике Беларусь]. Тем не менее, нашим главным приоритетом стоит освобождение арестованных сотрудников. Ребята уже которую неделю сидят в СИЗО. При этом к моей инициативе они никакого отношения не имели и не имеют. Инициативу я прекратил. Их дальнейшее удержание не имеет смысла», — подчеркнул Микадо.
Гашинский сообщил следующее: «После публичного заявления Микиты о прекращении программы по поддержанию уволившихся силовиков компания выступила с просьбой разрешить провести операции — хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам, а также оплатить аренду и так далее. Следственный комитет пошел навстречу — дал разрешение провести такие выплаты. После этого компания обратилась с ходатайством перед Следственным комитетом о том, что она готова положить на депозит СК денежные средства, эквивалентные сумме причиненного ущерба, в качестве обеспечения погашения возможного ущерба по приговору суда».
Как ранее пояснял предприниматель Business FM, на фоне протестов и сообщениях о жесткости сотрудников правоохранительных органов он решил предложить «финансовую помощь силовикам, которые перейдут на сторону добра и которые прекратят насилие» в Белоруссии. Он также указал на то, что речь не шла непосредственно об увольнении.
Компании,Антон Гашинский,ФСИН,СКР,МВД,Business FM,
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