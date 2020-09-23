Ростех показал макет российской станции 5G

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Ростеха, базовые станции работают на диапазоне частот, являющихся "золотым стандартом" для 5G, - 3,4-3,6 ГГц. "Они работают на малой мощности и внутри помещения, так что это не создает помех для другого оборудования, работающего в этом диапазоне", - отметили в компании. Вместе с тем диапазон 3,4-3,8 ГГц пока недоступен для развития 5G в России, поскольку эти частоты используют силовые ведомства и спецсвязь.