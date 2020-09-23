Ростех показал макет российской станции 5G

Ростех
представил разработанный отечественными специалистами образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G, говорится в сообщении госкорпорации.
Фото: Пресс-служба «Ростеха»Пресс-служба «Ростеха»
"Стенд с функциональным макетом базовой станции состоит из трех частей: радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, ядра мобильной сети (5GC). Макет базовой станции работает в режиме Stand Alone, позволяющим реализовать полную функциональность сети 5G", - говорится в сообщении.
Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов
, госкорпорация станет координатором производственной кооперации разработчиков и производителей оборудования 5G в России.
"Представленный на ЦИПР-2020 образец является российской разработкой. Он совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно также работает в соответствии с международными стандартами", - сказал Чемезов.
Макет базовой станции, реализующий функционал, необходимый оператору связи для построения мобильной сети, разработан отечественными специалистами при участии НПК "Криптонит". Презентация состоялась в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
Инвестиции в разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей связи 5G должны составить около 40 млрд руб.
"Разработка опытного образца российской базовой станции говорит о том, что у России есть шанс выйти на мировой рынок оборудования связи для 5G и занять на нем свое место. Однако разработка коммерческого оборудования и строительство полноценной 5G-сети в России потребует годы работ, десятков миллиардов рублей и плотной кооперации всех производителей", - отметил директор по особым поручения Ростеха и сопредседатель Архитектурного совета по развитию 5G в России Василий Бровко.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе Ростеха, базовые станции работают на диапазоне частот, являющихся "золотым стандартом" для 5G, - 3,4-3,6 ГГц. "Они работают на малой мощности и внутри помещения, так что это не создает помех для другого оборудования, работающего в этом диапазоне", - отметили в компании. Вместе с тем диапазон 3,4-3,8 ГГц пока недоступен для развития 5G в России, поскольку эти частоты используют силовые ведомства и спецсвязь.
Разработка отечественных решений для 5G
Сейчас разработкой российской базовой станции 5G также занимаются в исследовательском центре "Глобальные беспроводные системы связи", сообщали ранее в АНО "Цифровая экономика". В ноябре компания планирует начать тестирование макета базовой станции. Ее создание целиком запланировано на 2021-2022 гг., а в 2023 г. планируется запуск в производство.