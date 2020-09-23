Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
89.15
$
76.43
89.30
89.44
Прогноз
28.09 – 05.10
$
77.00
90.86
Индексы и котировки Brent
42.51
+0.12 Золото
1889.20
+0.41 РТС
1193.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.09
1.1711
–0.0063
08.09
1.1774
20.09
11.09
28.08

«Нафтогаз» получил миллиардные убытки 

Украина.ру и ещё 2 59 минут назад
«Нафтогаз» получил миллиардные убытки
Фото: РИА Новости
Чистый убыток группы «Нафтогаз» в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд гривен (около 28 млрд рублей). Об этом говорится в промежуточной финансовой отчетности на сайте компании, опубликованной 23 сентября.

«Существенным падением цен на газ и спроса, "Нафтогаз" смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн (около 100 млрд рублей) дивидендов нашему акционеру — государству Украина», — заявил финансовый директор группы «Нафтогаз» Петер ван Дрил.

Отмечается, что такая ситуация сложилась, в частности, в сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19.
Видео дня. Россиян ждут нововведения в сфере ЖКХ
Последние новости
«Ставь точку! Развод!»: пост Королевой поддержали подписчики «Ставь точку! Развод!»: пост Королевой поддержали подписчики Немецкий эксперт сказал, чем закончится политический кризис в Белоруссии Немецкий эксперт сказал, чем закончится политический кризис в Белоруссии Кремль не примет Навального после возвращения Кремль не примет Навального после возвращения
Компании , Личный счет , Нафтогаз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Россиянам приготовили «пустышки» вместо лекарств
Россиянам приготовили «пустышки» вместо лекарств
Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным
Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Цены на нефть обрушились
01:13
Цены на нефть обрушились
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение