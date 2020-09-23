«Нафтогаз» получил миллиардные убытки 

Чистый убыток группы «Нафтогаз» в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд гривен (около 28 млрд рублей). Об этом говорится в промежуточной финансовой отчетности на сайте компании, опубликованной 23 сентября.
«Существенным падением цен на газ и спроса, "Нафтогаз" смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн (около 100 млрд рублей) дивидендов нашему акционеру — государству Украина», — заявил финансовый директор группы «Нафтогаз» Петер ван Дрил.
Отмечается, что такая ситуация сложилась, в частности, в сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19.