В МЭР отреагировали на опасения Титова о банкротствах

Требования по сохранению численности занятых на предприятиях-участниках программы льготного кредитования ФОТ 2.0 соблюдается не менее 95% заемщиков, что не вызывает рисков по неисполнению ими основного условия кредитной программы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.
В сообщении отмечается, что, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС России), по итогам июля 2020 года, сокращение сотрудников более чем на 20% наблюдается только в 0,37% компаний (от 205,8 тысячи заключенных кредитных соглашений), что составляет 0,09% от общего объема кредитного портфеля.
Как сообщалось ранее, Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину
, в котором предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы. Бизнес-омбудсмен считает, что "в погоне за скорейшим получением финансирования большинство предпринимателей не изучили все условия предоставления льготного кредита", приводит выдержки из обращения ТАСС.