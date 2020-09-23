В МЭР отреагировали на опасения Титова о банкротствах

Требования по сохранению численности занятых на предприятиях-участниках программы льготного кредитования ФОТ 2.0 соблюдается не менее 95% заемщиков, что не вызывает рисков по неисполнению ими основного условия кредитной программы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

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"Минэкономразвития России вместе с ЦБ РФ и банками-участниками еженедельно мониторят, как идет реализации программы. На совещании 8 сентября банки-ключевые операторы Программы, которые выдали порядка 85% льготных кредитов, отметили, что требования по сохранению численности занятых на предприятиях-участниках ФОТ 2.0 соблюдается не менее 95% заемщиков, и не вызывает рисков по неисполнению ими основного условия кредитной программы", - подчеркнула заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, слова которой приводятся в сообщении.

В сообщении отмечается, что, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС России), по итогам июля 2020 года, сокращение сотрудников более чем на 20% наблюдается только в 0,37% компаний (от 205,8 тысячи заключенных кредитных соглашений), что составляет 0,09% от общего объема кредитного портфеля.

Татьяна Илюшникова также отметила, что неоспоримым преимуществом участников программы является возможность полного списания задолженности по итогам льготного периода.

"Предприниматели, которые не смогут выполнить условий программ со 100%-ным списанием кредитов, в любом случае пользуются льготным периодом кредитования под нулевую ставку. И то, что компаниями с численностью сотрудников порядка 5 млн человек было заключено 205,8 тысячи кредитных соглашений на сумму 422,9 млрд рублей, говорит, что программа отвечала запросам бизнеса", - уточнила замминистра.

В Минэкономразвития также напомнили, что программа ФОТ 2.0 стартовала в России с 1 июня. А запуск второго этапа льготного кредитования пострадавших отраслей, прежде всего в МСП, анонсирован еще в мае. Предприятия и банки-участники при рассмотрении заявок ориентировались на информационный сервис ФНС России , где публикуются данные по занятности Пенсионного фонда РФ

Как указал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов , одним из основных условий сохранения льготной ставки является сохранение численности работников заемщика на конец одного или нескольких отчетных месяцев не менее 80% от численности по состоянию на 1 июня 2020 года. Однако у банков не было данных о численности работников заемщиков в период с 1 по 15 июня. В МЭР отметили, что в период с 1 по 25 июня 2020 года в информационном сервисе ФНС были доступны сведения о численности работников на 1 мая 2020 года.