Авиагигант уволит работников ради спасения

Генеральный директор авиагиганта Airbus — одной из крупнейших авиастроительных компаний мира — Гийом Фори заявил в эфире радио RTL, что могут понадобиться принудительные увольнения работников ради спасения концерна, который переживает «экзистенциальный кризис».

По словам Фори, авиакомпании после летних каникул оказались в еще более тяжелом положении из-за пандемии коронавируса, чем предполагалось ранее. В июле концерн уже объявил о намерении сократить 15 тысяч сотрудников по всему миру. Теперь глава компании сказал, что «очень сложно полагаться только на добровольный уход». В связи с этим часть работников будут уволены без компенсации, иначе существование Airbus окажется под угрозой, отметил Фори.