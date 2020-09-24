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Авиагигант уволит работников без компенсации ради своего спасения 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Авиагигант уволит работников ради спасения
Фото: globallookpress.com
Генеральный директор авиагиганта Airbus — одной из крупнейших авиастроительных компаний мира — Гийом Фори заявил в эфире радио RTL, что могут понадобиться принудительные увольнения работников ради спасения концерна, который переживает «экзистенциальный кризис».
По словам Фори, авиакомпании после летних каникул оказались в еще более тяжелом положении из-за пандемии коронавируса, чем предполагалось ранее. В июле концерн уже объявил о намерении сократить 15 тысяч сотрудников по всему миру. Теперь глава компании сказал, что «очень сложно полагаться только на добровольный уход». В связи с этим часть работников будут уволены без компенсации, иначе существование Airbus окажется под угрозой, отметил Фори.
В течение 2020-2021 годов Airbus планирует сократить объемы продукции и поставок на 40 процентов, согласовав условия с заказчиками. По мнению специалистов, после стабилизации ситуации гражданская авиация лишится двух крупнейших новых лайнеров — Airbus A380 и Boeing 747-400.
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Комментарии
Компании , Гийом Фори , Boeing , RTL Group
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