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ФАС и Минздрав будут регулировать цены на препараты от COVID-19 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
ФАС будет регулировать цены на препараты от COVID-19
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба совместно с Минздравом РФ будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешенные для амбулаторного применения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы ряд препаратов разрешили для амбулаторного применения, сейчас они включаются в список жизненно важных препаратов и Федеральная антимонопольная служба вместе с министерством здравоохранения будет регулировать цены", — сказал Мурашко журналистам.

В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
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Компании , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Р-Фарм , ФАС
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