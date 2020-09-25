ФАС будет регулировать цены на препараты от COVID-19

Федеральная антимонопольная служба совместно с Минздравом РФ будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешенные для амбулаторного применения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы ряд препаратов разрешили для амбулаторного применения, сейчас они включаются в список жизненно важных препаратов и Федеральная антимонопольная служба вместе с министерством здравоохранения будет регулировать цены", — сказал Мурашко журналистам.
В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.