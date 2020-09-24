Tesla вступила в борьбу с США на стороне Китая 

Американский автопроизводитель Tesla подал иск в суд с требованием отменить 25-процентные пошлины на запчасти, которые он импортирует из Китая, а также компенсировать ему уже потраченные ранее средства. Об этом со ссылкой на материалы суда по вопросам международной торговли в Нью-Йорке пишет Bloomberg.

Таким образом компания вступила в борьбу с властями США на стороне Китая. В качестве ответчика назван представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Tesla еще в 2019 году просила США отказаться от пошлин на мониторы китайского производства, устанавливаемые в Model 3. Тогда производитель жаловался, что несет ущерб от тарифов, но ему отказали.