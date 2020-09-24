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Tesla вступила в борьбу с США на стороне Китая 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Tesla вступила в борьбу с США на стороне Китая
Фото: globallookpress.com
Американский автопроизводитель Tesla подал иск в суд с требованием отменить 25-процентные пошлины на запчасти, которые он импортирует из Китая, а также компенсировать ему уже потраченные ранее средства. Об этом со ссылкой на материалы суда по вопросам международной торговли в Нью-Йорке пишет Bloomberg.
Таким образом компания вступила в борьбу с властями США на стороне Китая. В качестве ответчика назван представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Tesla еще в 2019 году просила США отказаться от пошлин на мониторы китайского производства, устанавливаемые в Model 3. Тогда производитель жаловался, что несет ущерб от тарифов, но ему отказали.
Ранее Всемирная торговая организация (ВТО) признала США нарушителями правил торговли из-за введения заградительных пошлин. Однако вердикт не будет иметь никаких последствий, поскольку Вашингтон фактически сделал ВТО недееспособной, заблокировав работу Апелляционного суда. Таким образом, в случае обжалования, что обязательно случится, решение не сможет вступить в силу.
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Комментарии
Компании , ВТО , Bloomberg
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