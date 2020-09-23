Турции стал выгоден отказ от российского газа

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Турции оказалось выгодно отказаться от российского газа 

Lenta.ru 49 минут назад
Добыча газа на недавно открытом месторождении в Черном море будет дешевле импорта сырья из-за рубежа, в том числе из России. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на заявление министра энергетики страны Фатиха Донмеза (Fatih Donmez).
Как пояснил глава Минэнерго Турции, высока вероятность того, что текущая оценка запасов на месторождении «Сакарья» (320 миллиардов кубометров газа) будет пересмотрена в большую сторону. Работы по оценке объема месторождения планируют завершить к середине октября 2020 года. Уже в 2023 году Турция хочет начать использовать собственный газ.
Турция обнаружила крупное месторождение газа в Чёрном море
Как отмечает агентство, открытие месторождения позволяет Анкаре выполнить план по снижению зависимости от импортного топлива, а также рассчитывать на скидку со стороны иностранных партнеров.
В 2019 году главным поставщиком газа в Турцию была Россия — на ее долю пришлось 33,6 процента. На втором месте оказался Азербайджан (21,2 процента), на третьем — Иран (17,1 процента).
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Компании , Видео , Минэнерго
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