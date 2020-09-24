Юридическим лицам станет проще переименоваться

Регистрирующему органу предлагают разрешить самостоятельно актуализировать в ЕГРЮЛ наименование фирмы, которая сменила название. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Регистрирующие органы в России предлагают наделить новыми полномочиями. Например, если компания изменяет в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) свое название, ведомство будет вправе самостоятельно (без участия юридического лица) актуализировать в ЕГРЮЛ сведения о его наименовании для всех других компаний, в которых эта фирма является участником или держателем реестра акционеров.

То же будет касаться фирм, которые прекратили своё существование путём реорганизации в форме слияния или присоединения. Регистрирующий орган сможет самостоятельно уточнять в ЕГРЮЛ сведения о правопреемнике такой фирмы, а также в сведениях о юридическом лице, учредителем или участником которого является фирма, прекратившая своё существование.

Помимо этого, документ устанавливает, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны уведомлять регистрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в соответствующем государственном реестре. При этом срок, в течение которого необходимо подать такое уведомление, предлагается увеличить вдвое. Теперь у фирмы или индивидуального предпринимателя будет семь рабочих дней со дня внесения изменений в соответствующем реестре сведений.