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Google не откажется от очного формата работы 

Российская Газета 26 минут назад
Google не откажется от очного формата работы
Фото: Stefan Rousseau/PA via AP
Google не откажется от очного формата работы своих сотрудников и постарается совместить его с дистанционным. Об этом генеральный директор американской компании Сундар Пичаи рассказал в интервью журналу "Тайм".

"Офисная работа создает ощущение общности, помогает быстрее решать возникающие проблемы и создавать что-то новое, поэтому мы не видим оснований отказываться от нее. Однако последние события заставляют нас также искать более гибкие варианты работы. И мы будем двигаться в этом направлении", — цитирует ТАСС главу компании.

По словам Сундара Пичаи, с таким подходом согласны и сотрудники корпорации. Опрос мнений показал, что большая часть (62%) из них рассчитывает вернуться к очному формату работы, но не каждый день. Напомним, причиной перехода на удаленный режим труда стала пандемия коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заражений, в США вирусом SARS-CoV-2 инфицированы уже почти семь миллионов человек (6 939 645). По этому показателю страна продолжает лидировать в мире.
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Комментарии
Компании , Google , Журнал Time , ИТАР-ТАСС
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