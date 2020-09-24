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Немцы преградили Tesla путь в Европу 

Lenta.ru 2 часа назад
Немцы воспротивились строительству завода по производству электромобилей Tesla в Германии и преградили Илону Маску путь в Европу. Об этом пишет Bloomberg.
Речь идет о предприятии, которое строят в немецком регионе Бранденбург. Оно должно стать первым заводом американского производителя в Европе и начать выпускать электромобили уже летом 2021 года. Однако проект столкнулся с сопротивлением со стороны местных жителей и экологов, которые подали на Tesla более 400 жалоб.
Конкуренты Tesla решили объединиться
Они недовольны перспективой роста грузового трафика, масштабной вырубкой лесов для расчистки строительной площадки, а также высказывают опасения по поводу сокращения водных ресурсов из-за большого предприятия поблизости. Местные жители утверждают, что регион и без того испытывает нехватку воды на фоне засух.
В среду, 23 сентября, в местном муниципалитете начались слушания по поводу жалоб на проект Tesla, в котором участвуют местные жители, представители компании и ведомств, отвечающих за экологию и водные ресурсы. Слушания необходимы для финального одобрения проекта завода. Если Tesla не получит разрешение, компании придется свернуть строительство и демонтировать уже установленные конструкции.
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Компании , Видео , Bloomberg
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