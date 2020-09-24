Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Coca-Cola начинает продажу зернового и молотого кофе в России под брендом Costa Coffee. Потребление сладких напитков снижается, поэтому Рентабельность в продажах кофе выше, чем в безалкогольных напитках, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании.

Рекомендованная регулярная полочная цена за упаковку в 200 г составит 399 руб. В дальнейшем компания рассматривает возможность дистрибуции кофе в капсулах и для профессионального использования. По собственным прогнозам, на рынках присутствия Coca-Cola категория кофе будет расти на 4% в год. Запуск продаж зернового и молотого кофе — один из первых ключевых этапов в реализации стратегии компании по развитию сегмента кофе и кофейных напитков.

Александар Ружевич, гендиректор Coca-Cola HBC в России:

Большинство чашек кофе употребляется именно дома, это самый большой сегмент, поэтому мы начали с горячих напитков, а также сегмента самообслуживания в канале HoReCa. Мы также рассматриваем возможности и в других кофейных сегментах.

Coca-Cola в России выпускает напитки под брендами Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Schweppes, «Добрый», Rich, «Моя cемья» и пр. Однако популяризация здорового образа жизни приводит к постепенному отказу населения от потребления сладкой газировки. Кроме того, на рынке негативно сказалось в первую очередь закрытие сегмента HoReCa, кинотеатров и т. п.

Потребление зернового и молотого кофе в России напротив растет. По данным Nielsen и IT-компании «Эвотор» среднемесячная выручка московской кофейни при среднем числе посетителей 1500 человек составляет 291 тыс. рублей. При этом популярность формата кофеен растет, а рынок кофе навынос может вырасти до 2028 года в четыре раза. В Euromonitor International оценивают объем российского рынка кофе в 140,13 тыс. тонн, а оборот — в 224,7 млрд руб. на 2020 год.

Напомним, Coca-Cola купила бренд крупнейшей британской сети кофеен Costa Coffee у группы компаний Whitbread Plc за $ 5,1 млрд в 2018 году. Coca-Cola получила около 4 тыс. кофеен Costa Coffee и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.