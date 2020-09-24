Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.94
$
77.19
89.75
89.85
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.40
+0.07 Золото
1859.34
+0.11 РТС
1195.77
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.09
1.1644
–0.0159
09.09
1.1803
21.09
13.09
30.08

Coca-Cola начнёт продавать кофе в России 

Sostav.ru и ещё 5 2 часа назад
Coca-Cola начнет продавать кофе в России
Фото: Reuters
Coca-Cola начинает продажу зернового и молотого кофе в России под брендом Costa Coffee. Потребление сладких напитков снижается, поэтому Рентабельность в продажах кофе выше, чем в безалкогольных напитках, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании.
Рекомендованная регулярная полочная цена за упаковку в 200 г составит 399 руб. В дальнейшем компания рассматривает возможность дистрибуции кофе в капсулах и для профессионального использования. По собственным прогнозам, на рынках присутствия Coca-Cola категория кофе будет расти на 4% в год. Запуск продаж зернового и молотого кофе — один из первых ключевых этапов в реализации стратегии компании по развитию сегмента кофе и кофейных напитков.
Александар Ружевич, гендиректор Coca-Cola HBC в России:

Большинство чашек кофе употребляется именно дома, это самый большой сегмент, поэтому мы начали с горячих напитков, а также сегмента самообслуживания в канале HoReCa. Мы также рассматриваем возможности и в других кофейных сегментах.

Coca-Cola в России выпускает напитки под брендами Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Schweppes, «Добрый», Rich, «Моя cемья» и пр. Однако популяризация здорового образа жизни приводит к постепенному отказу населения от потребления сладкой газировки. Кроме того, на рынке негативно сказалось в первую очередь закрытие сегмента HoReCa, кинотеатров и т. п.
Потребление зернового и молотого кофе в России напротив растет. По данным Nielsen и IT-компании «Эвотор» среднемесячная выручка московской кофейни при среднем числе посетителей 1500 человек составляет 291 тыс. рублей. При этом популярность формата кофеен растет, а рынок кофе навынос может вырасти до 2028 года в четыре раза. В Euromonitor International оценивают объем российского рынка кофе в 140,13 тыс. тонн, а оборот — в 224,7 млрд руб. на 2020 год.
Напомним, Coca-Cola купила бренд крупнейшей британской сети кофеен Costa Coffee у группы компаний Whitbread Plc за $ 5,1 млрд в 2018 году. Coca-Cola получила около 4 тыс. кофеен Costa Coffee и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.
Видео дня. О каких зарплатах мечтают россияне
Sostav.ru: последние новости
Еврокомиссия усилит контроль за Amazon, Apple, Facebook и Google Еврокомиссия усилит контроль за Amazon, Apple, Facebook и Google Сбербанк обновит логотип. Из названия исчезнет слово «банк» Сбербанк обновит логотип. Из названия исчезнет слово «банк» «М.Видео-Эльдорадо» возглавил экс-глава «ВымпелКома» Александр Изосимов «М.Видео-Эльдорадо» возглавил экс-глава «ВымпелКома» Александр Изосимов
Комментарии
Компании , Другое , Coca-Cola
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Россия неуязвима: Германия оценила тактику Путина
Россия неуязвима: Германия оценила тактику Путина
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение