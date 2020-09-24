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Apple начнет тестировать аналог Bluetooth в России 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 1 час назад
Apple начнет тестировать аналог Bluetooth в России
Фото: Reuters
Дочерняя компания Apple в России «Эппл Рус» собирается проводить тестирование новой технологии Ultra WideBand (UWB, реализована в iPhone 11) на территории страны. Предполагается, что данная разработка станет улучшенной версией Bluetooth.
Для этого она попросила у Госкомиссии по радиочастотам выделить компании отдельные полосы радиочастот 6240-8236,8 МГц. ГКРЧ займется рассмотрением заявки на ближайшем заседании.
Испытания будут проводиться с целью выяснения, могут ли данные технологии создавать помехи в работе каких-либо устройств. На данный момент данная технология не используется на территории страны в связи с наложенными ограничениями от ГКРЧ, пишет РБК.
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Компании , Другое , Apple
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