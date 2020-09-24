Минфин ужесточит правила подачи налоговых деклараций

налоговиков будет больше поводов не принимать налоговую отчетность. Налоговая декларация будет признаваться неподанной, если ее подаст человек, не уполномоченный представлять организацию. Такая новация содержится в новом законопроекте о внесении изменений в ст. 80 и 88 ч. I Налогового кодекса (НК) РФ, пишут "Ведомости". Основаниями для непринятия налоговой декларации также могут оказаться недостоверные сведения об организации или ее отсутствие в ЕГРЮЛе, исключение компании или ИП из реестра. В случае выявления хотя бы одного из указанных признаков в налоговой отчетности она будет считаться неподанной.

Сейчас ФНС может принять или отказать в приеме при подаче декларации не в ту налоговую; без подписи ответственного лица; без документов, удостоверяющих личность ответственного физлица. При этом перечень оснований для отказа может отличаться для деклараций в электронном и бумажном виде, говорится в приказе ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343.

Законопроект Минфина направлен на борьбу с подачей притворных деклараций.

"Минфин четко хочет определить в НК 6 оснований, при наличии которых налоговая инспекция сможет отказать в приеме деклараций", — поясняет партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский.

Однако от новых правил могут пострадать и добросовестные налогоплательщики.

Как считают юристы, предложенный перечень оснований лишь усложнит деятельность добросовестных организаций и почти не повлияет на мошеннические.