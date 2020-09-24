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Сбербанк представил новый логотип 

РИА Новости 23 минуты назад
Сбербанк официально на презентации в четверг представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.
Данный логотип РИА Новости уже показывало в понедельник. Тогда источник в группе рассказал агентству, что у каждой компании экосистемы Сбербанка будет собственный цвет в логотипе. Так, например, в логотипе сервиса в сфере медицины "СберЗдоровье" вторая часть названия компании выполнена в темно-розовом цвете, у сервиса "СберЛизинг" и компании "СберСтрахование" — в зеленом, а у компании "СберРешения" — в светло-синем.
sber.ru
Корреспондент агентства на прошлой неделе обратил внимание, что банк снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19. Источник в кредитной организации тогда рассказал агентству, что новый логотип будет представлен 24 сентября.
Греф оценил конкуренцию со стороны Яндекса
Летом прошлого года Сбербанк сообщил, что думает над развитием бренда "Сбер" для своей экосистемы, однако о вариантах логотипа для нее пока говорить рано. Под экосистемой понимают бизнес или сеть бизнесов, работающих в единой или соседних рыночных нишах и взаимодействующих и между собой, и с пользователями. Например, к ним относятся такие широко известные компании как Google, Amazon и Facebook.
Сбербанк последние несколько лет выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал его глава Герман Греф.
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Комментарии 6
Компании , Видео , Герман Греф , Amazon , Сбербанк России , Яндекс , Google , РИА Новости
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