Сбербанк официально на презентации в четверг представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.

Данный логотип РИА Новости уже показывало в понедельник. Тогда источник в группе рассказал агентству, что у каждой компании экосистемы Сбербанка будет собственный цвет в логотипе. Так, например, в логотипе сервиса в сфере медицины "СберЗдоровье" вторая часть названия компании выполнена в темно-розовом цвете, у сервиса "СберЛизинг" и компании "СберСтрахование" — в зеленом, а у компании "СберРешения" — в светло-синем.

sber.ru

Корреспондент агентства на прошлой неделе обратил внимание, что банк снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19. Источник в кредитной организации тогда рассказал агентству, что новый логотип будет представлен 24 сентября.

Летом прошлого года Сбербанк сообщил, что думает над развитием бренда "Сбер" для своей экосистемы, однако о вариантах логотипа для нее пока говорить рано. Под экосистемой понимают бизнес или сеть бизнесов, работающих в единой или соседних рыночных нишах и взаимодействующих и между собой, и с пользователями. Например, к ним относятся такие широко известные компании как Google Amazon и Facebook.

Сбербанк последние несколько лет выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал его глава Герман Греф.