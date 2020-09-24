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Сбербанк представил новый бренд Сбер 

Газета.Ru и ещё 12 2 часа назад
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Фото: РИА Новости
Сбербанк в ходе онлайн-конференции "Сбер Конф" официально представил новый логотип Сбер.
Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент.
Сбербанк
Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.
Глава компании Герман Греф в ходе презентации пояснил, что галочка означает целеустремленность и ориентированность на результат, круглая форма — сфокусированность на потребностях клиента.
Греф также отметил, что новый бренд символизирует превращение банка в целую систему бизнесов, которые решают разные задачи клиентов.
Каждая компания системы будет иметь свой цвет в логотипе. "СберЗдоровье" будет иметь темно-розовый цвет, "СберЛизинг" и "СберСтрахование" — зеленый, а "СберРешения" — светло-синий.
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Компании , Герман Греф , Сбербанк России
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