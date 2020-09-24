Сбер представил новые банкоматы

"Сбер" представил новый банкомат, который будет понимать голосовые команды и узнавать клиента по биометрии, сообщил первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин на конференции компаний экосистемы.

"Это абсолютно новый банкомат от и до…", — отметил Ведяхин.

По его словам, в этом банкомате деньги можно снять без карточки, воспользовавшись либо телефоном, либо аппарат "узнает" клиента: то есть сможет идентифицировать его по биометрии, а также будет понимать голосовые команды.

Экран банкомата похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду.