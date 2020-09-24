Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.94
$
77.19
89.75
89.85
Прогноз
28.09 – 05.10
$
77.00
90.86
Индексы и котировки Brent
42.26
–0.26 Золото
1858.22
+0.05 РТС
1195.77
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.09
1.1644
–0.0159
09.09
1.1803
21.09
13.09
30.08

Брат Батуриной назвал предательством обвинения в её адрес о спонсировании семьи Байдена 

Говорит Москва 1 час назад
Брат рассказал, кто подставил Батурину
Фото: Говорит Москва
Брат Батуриной назвал предательством обвинения в её адрес о спонсировании семьи Байдена. По словам Виктора Батурина, все российские бизнесмены, чтобы попасть на американский рынок, всегда вступают в контакты с местными лоббистами.
Елену Батурину могли подставить её же подчинённые. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал брат вдовы Лужкова Виктор Батурин.

«Все наши бизнесмены, чтобы попасть на американский рынок, всегда вступают в какие-то контакты с местными лоббистами. Нет ни одного случая, чтобы кто-то из наших зашёл на американский рынок просто так. Поэтому я думаю, что её [Елену Батурину — ГМ] просто подставили. Вокруг Лены полно всяких людей, которых она считает своей командой. Они ей предлагают различные проекты. Наверное, что-то было связано с американским рынком. Её подставили её подчинённые, наверное, это так. Я уверен, что те люди, которые её окружают, сделали ей предложение, она согласилась, а теперь крайней осталась она».

В расследовании сенаторов говорится, что Хантер Байден, его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, включая Батурину, а также лиц, связанных с Коммунистической партией Китая.
В частности, утверждается, что в ноябре 2014 года Батурина перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредитель которой Хантер Байден.
Видео дня. О каких зарплатах мечтают россияне
Говорит Москва: последние новости
Борис Титов предупредил Михаила Мишустина об угрозе волны банкротств Борис Титов предупредил Михаила Мишустина об угрозе волны банкротств ФАС вынесла второе предупреждение Booking.сom ФАС вынесла второе предупреждение Booking.сom TikTok подал в суд на администрацию Дональда Трампа TikTok подал в суд на администрацию Дональда Трампа
Комментарии 2
Компании , Елена Батурина , Виктор Батурин , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
США ответили на предложение ФРГ по «СП-2»
США ответили на предложение ФРГ по «СП-2»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение