Брат Батуриной назвал предательством обвинения в её адрес о спонсировании семьи Байдена. По словам Виктора Батурина, все российские бизнесмены, чтобы попасть на американский рынок, всегда вступают в контакты с местными лоббистами.

Елену Батурину могли подставить её же подчинённые. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал брат вдовы Лужкова Виктор Батурин

«Все наши бизнесмены, чтобы попасть на американский рынок, всегда вступают в какие-то контакты с местными лоббистами. Нет ни одного случая, чтобы кто-то из наших зашёл на американский рынок просто так. Поэтому я думаю, что её [Елену Батурину — ГМ] просто подставили. Вокруг Лены полно всяких людей, которых она считает своей командой. Они ей предлагают различные проекты. Наверное, что-то было связано с американским рынком. Её подставили её подчинённые, наверное, это так. Я уверен, что те люди, которые её окружают, сделали ей предложение, она согласилась, а теперь крайней осталась она».

В расследовании сенаторов говорится, что Хантер Байден, его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, включая Батурину, а также лиц, связанных с Коммунистической партией Китая.

В частности, утверждается, что в ноябре 2014 года Батурина перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредитель которой Хантер Байден.