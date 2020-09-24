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СМИ уличили производителей «умных часов» в обмане 

Прайм 3 часа назад
Производителей «умных часов» уличили в обмане
Фото: globallookpress.com
Нидерландская газета Financieel Dagblad обвиняет производителей "умных" часов в несоблюдении законодательства Евросоюза по защите персональных данных.
Газета провела собственное исследование о том, как производители гаджетов обеспечивают защиту персональных данных пользователям. В результате выяснилось, что производители "умных" часов зачастую на указывают в пользовательских соглашениях о конфиденциальности, как именно будет использоваться информация клиентов.
В европейском законодательстве предусмотрено, что положения соглашений в прикупке часов, в частности, не должны содержать каких-либо "темных пятен". На практике же пользователи гаджетов не знают, куда именно поступает информация с их устройств.
Этот вопрос становится все острее: спектр функций "умных" часов с каждым годом становится шире, и данные, собираемые устройствами, становится все более чувствительными.
После публикации расследования Financieel Dagblad финская компания-производитель "умных" гаджетов Polar опубликовала на своем сайте информацию о всех поставщиках услуг, которыми пользуется.
Издание отмечает, что в сложившейся ситуации производители гаджетов рискуют получить новые штрафы от надзорных органов ЕС.
Напомним, что начиная с мая 2018 года власти стран Европы выписали штрафов на сумму в 491 миллион евро за нарушение положений о соблюдении конфиденциальности данных.
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