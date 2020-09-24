Производителей «умных часов» уличили в обмане

Нидерландская газета Financieel Dagblad обвиняет производителей "умных" часов в несоблюдении законодательства Евросоюза по защите персональных данных.

Газета провела собственное исследование о том, как производители гаджетов обеспечивают защиту персональных данных пользователям. В результате выяснилось, что производители "умных" часов зачастую на указывают в пользовательских соглашениях о конфиденциальности, как именно будет использоваться информация клиентов.

В европейском законодательстве предусмотрено, что положения соглашений в прикупке часов, в частности, не должны содержать каких-либо "темных пятен". На практике же пользователи гаджетов не знают, куда именно поступает информация с их устройств.

Этот вопрос становится все острее: спектр функций "умных" часов с каждым годом становится шире, и данные, собираемые устройствами, становится все более чувствительными.

После публикации расследования Financieel Dagblad финская компания-производитель "умных" гаджетов Polar опубликовала на своем сайте информацию о всех поставщиках услуг, которыми пользуется.

Издание отмечает, что в сложившейся ситуации производители гаджетов рискуют получить новые штрафы от надзорных органов ЕС.

Напомним, что начиная с мая 2018 года власти стран Европы выписали штрафов на сумму в 491 миллион евро за нарушение положений о соблюдении конфиденциальности данных.