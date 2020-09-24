МТС готовится к запуску продаж виртуальных SIM-карт

Первым из российских операторов протестировать eSIM предложил абонентам Tele2
. Компания в конце апреля 2019 года начала продавать "электронные" SIM-карты в пяти московских флагманских салонах оператора. Однако в середине мая 2019 года Минкомсвязь
РФ попросила Tele2 приостановить проект до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности. В начале сентября 2019 года глава Минкомсвязи заявил, что министерство не видит нормативных ограничений для внедрения в России eSIM, и компания продолжила пилотный проект.