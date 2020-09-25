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Разработчики мобильных приложений объединились для защиты своих прав перед Apple и Google 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Крупные IT-компании объединились против Apple
Фото: Reuters
Компании-разработчики мобильных приложений во главе с создателем популярной видеоигры Fortnite основали организацию для борьбы за свои права в спорах с владельцами цифровых магазинов — таких как App Store и Google Play.
Манифест и принципы работы некоммерческой организации под названием Coalition for App Fairness ("Коалиция за равноправие приложений") размещены на ее сайте. Организация со штаб-квартирой в Вашингтоне создана с тем, чтобы бороться с монополией на онлайн-площадках и отстаивать интересы создателей мобильных приложений.
В Coalition for App Fairness вошли к настоящему моменту 13 компаний, занимающихся разработкой мобильных приложений. В их числе Epic Games, разработавшая Fortnite, шведский музыкальный сервис потокового вещания Spotify, компания — разработчик приложения для знакомств Tinder — Match Group и другие фирмы из США и Европы.

Чего добиваются разработчики

Авторы заявления, размещенного на сайте организации, настаивают на том, что ни один онлайн-магазин не вправе закреплять за собой эксклюзивное право на осуществление покупок внутри приложений, размещенных на его платформе. Кроме того, по их мнению, разработчикам не может быть запрещено размещать в онлайн-магазинах приложения даже в тех случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний — создателей таких платформ.
По словам авторов, приложения могут быть принудительно удалены из того или иного онлайн-магазина лишь в том случае, если их разработчики нарушают принятые обеими сторонами стандарты "безопасности, защиты личных данных, качества и содержания контента". Вместе с тем, в заявлении подчеркивается, что разработчики выступают против монополизации рынка приложений, которая происходит за счет того, что владельцы онлайн-магазинов отдают предпочтение программам собственного производства.

"Наиболее популярные онлайн-платформы и магазины приложений, контролирующие доступ к ним, осуществляют по всему миру важное посредничество между клиентами и цифровыми продуктами и сервисами, которыми они пользуются, — говорится на сайте организации. — Они могут быть полезны в случае соблюдения равноправия, но также используются для ущемления прав разработчиков и потребителей".

Создатели призывают другие компании, недовольные условиями размещения приложений на платформах цифровых магазинов, присоединяться к организации.

История вопроса

14 августа стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как те удалили Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Разработчик обвинил компании в монополизации рынка. В свою очередь в начале сентября корпорация Apple предъявила встречные претензии компании Epic Games, обвинив ее в нарушении условий контракта на пользование каталогом цифрового магазина App Store и потребовав возвращения ей средств участников игры, перечисленных в обход встроенных платежных механизмов каталога.
Apple и Google объяснили удаление видеоигры из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений. 28 сентября состоится заседание суда по вопросу, следует ли Apple восстановить в каталоге своего магазина видеоигру Fortnite до завершения рассмотрения иска Epic Games.
Epic Games основана в 1991 году программистом Тимом Суини. За это время компания выпустила десятки видеоигр, среди которых Gears of War и Unreal Tournament.
Штаб-квартира Epic Games расположена в городе Кэри (штат Северная Каролина).
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