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Сбербанк выплатит рекордные дивиденды 

Прайм и ещё 9 2 часа назад
Сбер выплатит рекордные дивиденды
Фото: РИА Новости
Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу одобрили выплату за 2019 год рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО), на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля, следует из сообщения банка.
Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 5 октября.
В начале апреля Минфин закрыл сделку по приобретению у ЦБ пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей, теперь правительству принадлежит 52,32% обыкновенных акций. Доля правительства в уставном капитале банка — 50% плюс одна акция. Доля нерезидентов в капитале Сбербанка составляет 43,75%, юрлиц-резидентов — около 2,25%, частных инвесторов — 4%.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в прошлом году выросла на 1,6% по сравнению с 2018 годом — до 845 миллиардов рублей.
По итогам 2018 года банк направил на дивиденды 361,4 миллиарда рублей, или 43,5% чистой прибыли по МСФО, увеличив выплаты на треть по сравнению с предыдущим годом. Согласно решению акционеров, сумма дивидендов по итогам 2019 года будет еще на 17% выше.
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Комментарии
Компании , Сбербанк России , Минфин , Центральный банк России
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