Apple приобрела стартап Scout FM

Американская корпорация Apple купила стартап Scout FM, разрабатывающий радиостанции для подкастов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

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"Apple приобрела стартап, который делает прослушивание подкастов больше похожим на настройку радиостанций, с целью улучшить качество своих услуг в условиях конкуренции со Spotify Technology", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, отличие приложения Scout FM заключается в том, что разработчики создали отдельные станции с подкастами на различные темы и предлагает их слушателям в зависимости от их интересов и предпочтений. Другие платформы для прослушивания дают пользователям возможность прослушивать отдельные подкасты.

Подкасты являются одним из ключевых форматов контента для Apple. Компания была одним из первых игроков на технологическом рынке, который популяризировал формат подкастов 15 лет назад. С тех пор Apple постепенно обновляет функционал своего приложения Podcast почти на всех устройствах.

Представитель компании Apple подтвердил факт приобретения, но отказался от комментариев.