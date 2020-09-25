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ЦУМ оштрафовали на миллион 

Артём Кульша 1 час назад
ЦУМ оштрафовали на миллион
Фото: ТАСС
Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве был оштрафован более чем на миллион рублей из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Он сообщил, что в течение четырех последних месяцев в городе было проверено соблюдение масочно-перчаточного режима на более чем 60 тысячах предприятий торговли. По результатам проверок было закрыто чуть больше 40 из них.
Также предприятиям было выписано более 15 тысяч штрафов. В частности, ЦУМ был оштрафован более чем на миллион рублей.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе компании X5 Retail Group рассказали, что один магазин сети «Перекресток» приостановил работу после выявления сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) нарушений. В тот же день стало известно о закрытии одного магазина сети «Магнолия» по той же причине.
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Комментарии 1
Компании , Алексей Немерюк , X5 Retail Group , ЦУМ , Роспотребнадзор
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