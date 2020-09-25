ЦУМ оштрафовали на миллион 

Он сообщил, что в течение четырех последних месяцев в городе было проверено соблюдение масочно-перчаточного режима на более чем 60 тысячах предприятий торговли. По результатам проверок было закрыто чуть больше 40 из них.

Также предприятиям было выписано более 15 тысяч штрафов. В частности, ЦУМ был оштрафован более чем на миллион рублей.