В России предложили повысить налог на дивиденды

«В силу того, что получателями дивидендов являются и организации, предлагается предусмотреть повышение ставки налога для них при получении дохода в виде дивидендов свыше 50 миллионов рублей и определив пороги сумм для дифференциации повышенной ставки 50–300 миллионов рублей, 300 миллионов и выше», — говорится в письме сенатора.