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Назван срок начала эксперимента по маркировке пива 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Назван срок начала эксперимента по маркировке пива
Фото: РИА Новости
Весной 2021 года в России могут начать эксперимент по маркировке пива, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Я думаю, как нам поставил президент задачу и председатель правительства, мы должны внимательно посмотреть по всем направлениям», — сказал Мантуров, говоря о возможности маркировки других продуктов, передает ТАСС.

Он добавил, что от одной лишь неправильно завезенной и оформленной велопродукции бюджет недополучает 20 млрд рублей в год.
В начале сентября Мантуров во время совещания у президента Владимира Путина предложил распространить систему маркировки продукции на алкоголь и начать делать это с пива. По его словам, это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату.
Напомним, этикетки произведенной из виноматериалов алкогольной продукции промаркируют специальными знаками, которые помогут определить ее от сделанных из винограда спиртных напитков.
Вместе с тем российские производители пива не поддержали идею маркировки пива в России. По их мнению, дополнительные расходы в связи с маркировкой могут привести к росту цен в магазинах.
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Комментарии 1
Компании , Денис Мантуров , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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