Силуанов возглавил набсовет Сбера

Наблюдательный совет Сбербанка возглавил министр финансов РФ Антон Силуанов, такое решение было принято на заседании совета. Об этом сообщил глава банка Герман Греф.
"По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов РФ", — сказал Греф.
В пятницу акционеры Сбербанка на годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета кредитной организации. В него вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Кроме Чернышенко и Колычева, в набсовет Сбербанка вошли: глава Сбербанка Герман Греф, директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, помощник президента РФ Максим Орешкин, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, зампред Сбербанка Белла Златкис и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.
В наблюдательный совет Сбербанка не переизбраны аудитор Банка России Валерий Горегляд и начальник ГУ ЦБ по ЦФО Надежда Иванова.