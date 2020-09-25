Забрать у богатых: дивиденды могут обложить налогом

В России может появиться прогрессивная шкала налога на дивиденды для крупных компаний. С таким предложением к правительству выступил член Совфеда Андрей Кутепов . Несколько порогов повышения ставки налога позволят наполнить пострадавший от пандемии бюджет, полагает сенатор. Инициатива в случае принятия ударит прежде всего по самому государству как крупнейшему получателю дивидендов и ухудшит и без того плохую инвестиционную среду, уверены эксперты.

В Совете Федерации предложили повысить ставку налога для компаний, которые получают свыше 50 млн рублей дохода в виде дивидендов. Соответствующее письмо в пятницу направил главе правительства Михаилу Мишустину сенатор Андрей Кутепов, заведующий в Совете федерации комитетом по экономической политике, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

По мнению парламентария, полученные таким образом средства позволят пополнить бюджет, понесший ущерб в условиях пандемии коронавируса.

«Считаем необходимым рассмотреть вопрос и о дифференцированном налогообложении дивидендов, получаемых организациями. В силу того, что получателями дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях) являются и организации,

предлагается предусмотреть повышение ставки налога для них при получении дохода в виде дивидендов свыше 50 млн рублей и определив пороги сумм для дифференциации повышенной ставки 50-300 млн рублей, 300 млн и выше.

Повышенные ставки предлагается применять к сумме превышения дивидендов суммы в 50 млн рублей», — сообщается в письме.

В обоснование своего предложения сенатор Кутепов приводит статистические данные Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которым по ситуации на 1 октября 2019 года российские компании направили на дивиденды в прошлом году 5,7 трлн рублей. Из них на российские организации (со ставкой подоходного налога 13%) пришлось 303 млрд рублей, физические лица (резиденты РФ) получили 308 млрд рублей. Больше всего получили иностранные организации — 1,5 трлн рублей, иностранные физические лица (нерезиденты РФ) заработали на дивидендах 16 млрд рублей.

По словам сенатора, такие серьезные доходы должны быть обложены налогом с прогрессивной шкалой, что увеличит поступление денег в бюджетную систему.

Дополнительно это даст стимул на возобновление реализации национальных проектов, уверен Кутепов.

«За январь-июнь 2020 года консолидированные региональные бюджеты были исполнены с дефицитом. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы регионов сократились на 7% в годовом выражении. Расходы региональных бюджетов увеличились в первом полугодии 2020 года на 19%, в том числе расходы на здравоохранение — на 85%. По экспертным оценкам, по итогам года регионы могут недополучить 7-8% собственных доходов», — перечислил проблемы бюджетного наполнения Кутепов.

Как уточнил сенатор, 40% российских предпринимателей сомневаются, что смогут выполнить отложенные из-за пандемии обязательства перед государством, особенно налоговые. Причина этого — снижение спроса и падение доходов населения.

По идее, инициатива сенатора преследует двоякую цель: пополнить страдающие от хронического дефицита региональные бюджеты или мотивировать эмитентов направлять больше чистой прибыли в развитие производства, рассуждает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова

«Непонятно, каким образом эта, на наш взгляд, недостаточно проработанная инициатива будет сочетаться с уже существующей директивой властей о направлении крупными госкомпаниями на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. То же самое рекомендуют стандарты корпоративного управления, которые активно пропагандирует ЦБ РФ»,

— задается вопросом в беседе с «Газетой.Ru» Мильчакова.

Потери, прежде всего, понесут не эмитенты, а юридические лица акционеров, то есть головные структуры групп компаний, чья чистая прибыль формируется в достаточно большой степени за счет дивидендов «дочек» или финансовых вложений в акции других компаний, отмечает она.

Вдобавок эта инициатива лишь частично поможет наполнить бюджет, особенно если учесть присутствующий во многих регионах довольно значительный «серый» сектор и зарплаты в конверте. Наибольшие потери понесут инвестиционные банки и брокерские компании, а также иные институциональные инвесторы, владеющие крупными пакетами акций корпоративных эмитентов, считают в «Альпари».

«Если такой законопроект будет одобрен, в чем я сомневаюсь, то инвесторы (юридические лица) начнут выводить принадлежащие им пакеты акций в офшорные зоны, особенно туда, где нет соглашений с Россией об избежании двойного налогообложения»,

За последнее время это не первая инициатива, предполагающая дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. В середине сентября правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей. Кроме того, правительство одобрило предложение Минфина по увеличению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Все предложения по дополнительному налогообложению бизнеса и, в том числе, дивидендов носят абсурдный характер, они убивают капитализацию российских компаний и инвестиционный климат страны, уверен ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов

«Корпорации будут просто меньше платить дивидендов, а государство, владеющее большим пакетом этих же госкомпаний, естественно, будет меньше получать дивидендов из-за повышения этого налога. То есть получается не плюс, а минус. И вообще идеи с повышением налогов для корпоративного сегмента в денежном выражении дают ничтожную отдачу в сравнении с теми операциями, которые проводит Минфин на финансовом рынке», — сказал «Газете.Ru» ведущий аналитик QBF.

Оценочно от дополнительного налогообложения крупных компаний государство получит 200-300 млрд рублей, причем в течение нескольких лет. В то же самое время одна только валютная переоценка Фонда национального благосостояния дает около 1,5 трлн рублей для бюджета, обращает внимание Олег Богданов. Развитые страны во время кризиса не повышают налоги, а наоборот снижают, указал он.

В ФНС «Газете.Ru» в ответ на вопрос о целесообразности подобных инициатив заявили, что предложения, относящиеся к изменению ставки налогообложения, не относятся к компетенции налоговой. Минфин и Центробанк оперативный ответ по этому же вопросу не предоставили.