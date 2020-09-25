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Ювелирную сеть Sunlight оштрафовали на 400 тысяч рублей за постоянные липовые «ликвидации» 

Секрет Фирмы и ещё 9 1 час назад
Sunlight оштрафовали за липовые «ликвидации»
Фото: Pixabay, Pixabay License
Сеть ювелирных магазинов Sunlight нарвалась на крупный штраф из-за постоянных липовых «ликвидаций». Рассылку сообщений о закрытии магазинов в Волгограде признали спамом и недостоверной рекламой. От первого ложного закрытия до первых санкций за фейки прошло несколько лет.
О том, что сеть Sunlight оштрафовали на 400 000 рублей за рассылку сообщений о закрытии, сообщили на сайте местного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области. В 2019 году ювелирной сети в Волгограде уже выносили предупреждение за распространение недостоверной рекламы, но тогда штраф налагать не стали.
Очередную проверку начали после жалобы одной из жительниц Волгограда, которой в марте 2020 года пришло сообщение с текстом: «Уходим с рынка! Раздаём украшения бесплатно (1 штука в руки)! Остальное до -80%».
Такие рассылки с 2015 года неоднократно получали и другие клиенты сети Sunlight, когда компания впервые объявила о своём «закрытии». При этом магазины всё это время продолжали работать, а цены во время «ликвидации» были сравнимы с обычной распродажей старых коллекций.
ФАС долгое время закрывала на это глаза, поскольку в российском законодательстве не обозначены сроки «ликвидации», в течение которых могут длиться такие распродажи. Однако после многочисленных жалоб потребителей региональные ведомства начали проверки, и в ряде случаев Sunlight не удалось избежать административной ответственности.

«Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это её право», — пояснила замруководителя УФАС по Волгоградской области Ирина Никуйко.

Максимальный штраф за нарушение законодательства о рекламе — 500 000 рублей. Ранее компанию уже штрафовали на 100 000 рублей в Омске и Новосибирске. Жалобы на очередные «закрытия» сети продолжают поступать и по сей день.
Только с января 2019 года по август 2020-го зарегистрировали около 30 просьб и обращений с требованием проверить Sunlight на нарушение законодательства о рекламе. Теперь все жалобы будут перенаправлять в челябинское управление ФАС, которое наделили полномочиями расследовать все сообщения о недостоверной рекламе Sunlight.
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Компании , ФАС
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