В Сети высмеяли возврат Россией 20 тонн рыбы в Латвию

Россия вернула в Латвию 20 тонн замороженной сельди из-за отсутствия документов не перевозку продукции. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Фото: «Вечерняя Москва»«Вечерняя Москва»
По информации ведомства, рыбу должны были доставить в Тбилиси, но на пункте пропуска «Бурачки» под Псковом выяснилось, что у перевозчиков нет разрешения на транспортировку товара по территории Евразийского экономического союза
. В связи с этим всю сельдь пришлось вернуть.
Об инциденте также рассказало агентство Sputnik Латвия, читатели которого оставили в социальных сетях много ироничных комментариев по поводу ситуации:
«Бедная селедка», — отметила пользовательница,
«Разучились правильно оформлять документы?», — полюбопытствовала другая комментатор.
«Протухла селедка, как и правительство Латвии» — пишет третий юзер.