Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

«Бедная селедка»: в Сети высмеяли возврат Россией 20 тонн рыбы в Латвию

Вечерняя Москваиещё 2
22 минуты назад
Россия вернула в Латвию 20 тонн замороженной сельди из-за отсутствия документов не перевозку продукции. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
В Сети высмеяли возврат Россией 20 тонн рыбы в Латвию
Фото: «Вечерняя Москва»«Вечерняя Москва»
По информации ведомства, рыбу должны были доставить в Тбилиси, но на пункте пропуска «Бурачки» под Псковом выяснилось, что у перевозчиков нет разрешения на транспортировку товара по территории Евразийского экономического союза. В связи с этим всю сельдь пришлось вернуть.
Об инциденте также рассказало агентство Sputnik Латвия, читатели которого оставили в социальных сетях много ироничных комментариев по поводу ситуации:
«Бедная селедка», — отметила пользовательница,
«Разучились правильно оформлять документы?», — полюбопытствовала другая комментатор.
«Протухла селедка, как и правительство Латвии» — пишет третий юзер.
Компании,ЕАЭС,ИА Sputnik,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители